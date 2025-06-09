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Главный тренер сборной России по плаванию получил нейтральный статус

Главный тренер сборной России по плаванию получил нейтральный статус
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Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин получил нейтральный статус.

Как сообщается в документе на сайте Aquatics Integrity, нейтральный статус Шишину был предоставлен 6 июня. Специалист сможет поехать в качестве сопровождающего лица на крупнейшие международные соревнования под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). Также нейтральный статус получили пловцы Мария Осетрова и Егор Юрченко.

Шишин сменил на посту главного тренера сборной России Сергея Чепика.

С 11 июля по 3 августа в Сингапуре пройдёт чемпионат мира по водным видам спорта, на котором российские спортсмены должны выступить в нейтральном статусе.

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