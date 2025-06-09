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Дегтярёв рассказал об усиленной работе по общению с президентами спортивных федераций

Дегтярёв рассказал об усиленной работе по общению с президентами спортивных федераций
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал о работе со спортивными федерациями на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Игры будущего, Игры БРИКС прошли. Со странами ШОС ведём работу, чтобы по предложению России провести Игры ШОС в Москве, или Санкт-Петербурге, или в обоих городах. Продолжаем совместные межгосударственные проекты с Беларусью, Китаем. Российско-китайские юношеские игры прошли на Сахалине, ваше приветствие там было оглашено, ребята были воодушевлены, хорошие очень старты.

А в 2026 году летние юношеские Российско-китайские игры у нас запланированы в Калининграде, как раз приурочены к 80-летию области. В целом идёт ещё реорганизация отрасли, работу налаживаем. Впервые обратился к президентам спортивных федераций с предложением синхронизировать наше движение на международной арене. У всех есть контакты, друзья, позиция, и мы эту работу сейчас усиливаем», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

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