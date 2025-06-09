Мировой рекорд по числу участников установили на фестивале настольного тенниса в Москве

Мировой рекорд по количеству участников был установлен на фестивале настольного тенниса, который прошёл в Москве, сообщила пресс-служба Москомспорта.

Фестиваль настольного тенниса состоялся в воскресенье, 8 июня, на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». В рамках этого события был зафиксирован мировой рекорд по количеству игроков в соревновании по этому виду спорта — в турнире приняли участие 5 167 человек.

Фото: Пресс-служба Москомспорта

В фестивале, организованном Департаментом спорта города Москвы, приняли участие обладатель Кубка Гагарина, серебряный призёр чемпионата мира, хоккеист «Рейджерс» Артемий Панарин и бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачёв, ныне выступающий за «Юту». Хоккеисты провели несколько игр с детьми, а также организовали товарищеский матч из трех партий друг с другом. Победу со счётом 2:1 одержал Панарин.

Фото: Пресс-служба Москомспорта

Для проведения турнира на территории Большой спортивной арены установили более 160 столов для настольного тенниса. За ходом соревнований следило 100 судей одновременно. Игры прошли в четырёх категориях: детский, мужской, женский и ветеранский турниры.

Каждый зарегистрированный участник получил фирменную футболку фестиваля. Финальные встречи турнира пройдут 5 июля.