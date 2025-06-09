Путин — Дегтярёву: приглашайте в Россию наших друзей, будем с ними проводить соревнования

Президент России Владимир Путин призвал работать над увеличением количества международных соревнований, даже если не все страны будут принимать на них приглашения.

«Самое главное — поддерживать Национальный олимпийский комитет и с теми, кто хочет, а таких большинство в мире, выстраивать работу на международных площадках. Приглашайте сюда наших друзей, будем с ними работать, проводить соревнования, интересные, достойные, с хорошим вознаграждением, престижные. Соответствующим образом презентовать это нашим зрителям, любителям спорта и дать возможность любителям спорта во всём мире посмотреть, как у нас развивается физкультура и спорт», — приводит слова Путина со встречи с главой Минспорта и ОКР Михаилом Дегтярёвым ТАСС.