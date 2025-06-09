Футзалисты «КПРФ» выиграли первый матч серии с «Тюменью» за бронзовые медали Суперлиги

На стадионе «Юность» в Климовске (Московская область) прошёл первый матч серии за бронзовые медали чемпионата России – 2024/2025 по футзалу среди команд Суперлиги, в котором сошлись «КПРФ» из Москвы и «Тюмень». Матч со счётом 3:1 выиграли хозяева площадки, счёт в серии стал 1-0 в пользу «КПРФ».

Тюменцы первыми открыли счёт благодаря удару Жоао Силвейры. Далее у гостей игра разладилась, этим футзалисты «КПРФ» и воспользовались. Голы на свой счёт записали Даниил Ильин, Янар Асадов (оба — в первом тайме) и Чавес Шимбинья (во втором тайме).

Следующий матч «КПРФ» с «Тюменью» пройдёт завтра, 10 июня. Начало в 19:30 мск.

Отметим, что в финале Суперлиги сойдутся «Газпром-Югра» и «Ухта». Они начнут свою серию завтра, 10 июня.