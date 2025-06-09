Футзалисты «КПРФ» выиграли первый матч серии с «Тюменью» за бронзовые медали Суперлиги
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На стадионе «Юность» в Климовске (Московская область) прошёл первый матч серии за бронзовые медали чемпионата России – 2024/2025 по футзалу среди команд Суперлиги, в котором сошлись «КПРФ» из Москвы и «Тюмень». Матч со счётом 3:1 выиграли хозяева площадки, счёт в серии стал 1-0 в пользу «КПРФ».
Суперлига . За 3-е место
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
3 : 1
Тюмень
Тюмень
0:1 Силвейра – 9' 1:1 Ильин – 11' 2:1 Асадов – 20' 3:1 Шимбинья – 38'
Тюменцы первыми открыли счёт благодаря удару Жоао Силвейры. Далее у гостей игра разладилась, этим футзалисты «КПРФ» и воспользовались. Голы на свой счёт записали Даниил Ильин, Янар Асадов (оба — в первом тайме) и Чавес Шимбинья (во втором тайме).
Следующий матч «КПРФ» с «Тюменью» пройдёт завтра, 10 июня. Начало в 19:30 мск.
Отметим, что в финале Суперлиги сойдутся «Газпром-Югра» и «Ухта». Они начнут свою серию завтра, 10 июня.
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