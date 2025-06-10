В российском гандболе введут санкции за мат и грубые высказывания игроков и тренеров

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв заявил, что игроков, тренеров и других официальных лиц будут штрафовать за использование нецензурной речи во время матчей. Об этом стало известно по итогам заседания исполкома высшего совета ФГР, которое состоялось в понедельник, 9 июня.

«Не обошли стороной острую, больную тему — элементы неспортивного поведения, особенно в финальной части чемпионата страны. Сейчас не хочется никого наказывать и ругать, но мы подумаем, какие меры принять в ситуациях, когда со стороны игроков и тренеров звучат нецензурные выражения, идёт давление на судей. Это попадает на телевизионные экраны, что не красит наш вид спорта.

Предусмотрели меры наказания, повторное нарушение, связанное с неспортивным поведением, будет караться штрафами и дисквалификацией, вплоть до конца сезона», — приводит слова Шишкарёва ТАСС.