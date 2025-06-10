Глава киберспортивной организации рассказал о сотрудничестве с Непомнящим

Генеральный директор киберспортивной организацией Aurora Gaming Адалят Мамедов рассказал о работе с российским гроссмейстером Яном Непомнящим.

— Ян Непомнящий стал игроком Aurora Gaming уже в феврале этого года. Тогда на рынке было много свободных шахматистов и мало конкретики по поводу отбора на EWC. Почему именно в тот момент вы решились на такое подписание?

— Нам всегда были интересны шахматы — у них много общего с киберспортом. Поэтому мы решили, что они станут отличным дополнением к нашим ростерам в других киберспортивных направлениях. На момент подписания контракта с Яном организаторы уже анонсировали шахматы как дисциплину на EWC, и мы ожидаем высокие результаты от всех наших составов.

— Рассматривали ли вы ещё каких-либо шахматистов? Кого из гроссмейстеров мы можем в будущем увидеть в составе Aurora Gaming?

— Если честно, нет. После первого же разговора с Яном стало понятно, что мы очень хотим работать с ним, и что он подходит нам по духу. К тому же Ян любит Dota 2, часто смотрит матчи и хорошо знаком с комьюнити. Мы, кстати, обсуждаем с ним практически все турниры и матчи, в которых принимает участие наш состав по Dota 2, — приводит слова Мамедова телеграм-канал «Шахматы+».