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Мельникова — о финале «РГ»: мне повезло начать знакомство с теннисом именно с такого матча

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова поделилась впечатлениями от финального матча «Ролан Гаррос» — 2025 между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером. Встреча завершилась волевой победой испанца в пяти сетах — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Думаю, что мне очень повезло начать своё знакомство с теннисом именно с такого матча.

Позавчерашний финал «Роллан Гаррос» оказался просто вау! Ещё оказалось, что это был самый продолжительный матч за титул на этом турнире», — написала Мельникова на своей странице в телеграм-канале.

Финальный матч Синнера и Алькараса стал самым продолжительным в истории грунтового турнира «Большого шлема». Встреча продолжалась 5 часов 29 минут.

Алькарас стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Ранее он становился победителем «Ролан Гаррос» (2024), Уимблдона (2024, 2023) и US Open (2022).