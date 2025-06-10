Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Завершился молодёжный турнир «Студенческий Кубок Московского Спорта» по пляжному футболу

Завершился молодёжный турнир «Студенческий Кубок Московского Спорта» по пляжному футболу
Аудио-версия:
Комментарии

На пляжной «РЖД Арене» прошёл большой молодёжный турнир «Студенческий Кубок Московского Спорта — 2025». Мероприятие проходило при поддержке Москомспорта и Департамента спорта города Москвы.

Турнир по пляжному футболу состоял из трёх дивизионов: Женский кубок, Малый кубок и Большой кубок. По сравнению с прошлым годом у команд вырос уровень игры, многие студенты демонстрировали не только свои упорство и игровую дисциплину, но и мастерство.

Всего на «СКМС-2025» приняло участие 47 команд: 36 мужских и 11 женских. В этом сезоне было множество интересных сюрпризов: мужская команда РУДН, которая в прошлом году завоевала первое место, не смогла дойти до финальных матчей; две команды из Финансового Университета впервые смогли взять медали (женщины – бронзу, мужчины – серебро); МПГУ в очередной раз показал, что они одни из фаворитов в борьбе за медали.

В финальный день 8 июня определились победители среди женских и мужских команд. В Женском кубке победу одержала команда из МПГУ, в Малом – из МИРЭА, в Большом – из РНИМУ.

«Мы уже не первый год проводим подобные соревнования по пляжному футболу для студентов, и я вижу, как с каждым годом у команд растёт уровень игры. Тем интереснее наблюдать за молодыми футболистами, которые стремятся к победе. Очень радует, что некоторые игры проходили при хорошей поддержке зрителей. И наш клуб, который является самым топовым клубом в Москве и обладателем множества международных наград, очень рад, что именно на нашем стадионе проходят подобные игры у молодёжи. Кто знает, может, в будущем кто-то из участников может стать профессиональным пляжным футболистом.

В целом хочется поздравить всех, кто участвовал в этом турнире. Впереди у нас предстоят и профессиональные соревнования, в том числе OLIMPBET Чемпионат России под эгидой РФС. Но именно «Студенческий Кубок Московского Спорта» был первым турниром, который прошёл у нас. Он открыл летний футбольный пляжный сезон», — сказал Виталий Анатольевич Погодин, президент ПФК «Локомотив».

Женский Кубок

Положение команд:
1-е место — МПГУ
2-е место — РУДН
3-е место — «Финансовый университет»

Индивидуальные награды:
Лучший бомбардир — Екатерина Гейко
Лучший ассистент — Алина Мельникова и Алиса Мешкова
Лучший вратарь — Ирина Александер
MVP — Екатерина Гейко

Малый Кубок

Положение команд:
1-е место — Альянс (МИРЭА)
2-е место — Хваннадальсхнукюр (МГУ)
3-е место — Флагман (МПГУ)

Индивидуальные награды:
Лучший бомбардир — Анис Хамиди
Лучший ассистент — Сираев Сиражутдин
Лучший голкипер — Сираев Сиражутдин
Лучший гол — Азамат Абаев
MVP — Вадим Пыриков

Большой Кубок

Положение команд:
1-е место — Базилик (РНИМУ)
2-е место — ФинУнивер (Финансовый Университет)
3-е место — МПГУ

Индивидуальные награды:
Лучший бомбардир — Сергей Гаврилов
Лучший ассистент — Андрей Бушманов
Лучший гол — Виктор Козырев
Лучший вратарь — Андрей Яковец
MVP — Виктор Козырев

Материалы по теме
Большое интервью с юным гением шахмат из России. Как Рома Шогджиев удивляет весь мир?!
Эксклюзив
Большое интервью с юным гением шахмат из России. Как Рома Шогджиев удивляет весь мир?!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android