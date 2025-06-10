Завершился молодёжный турнир «Студенческий Кубок Московского Спорта» по пляжному футболу

На пляжной «РЖД Арене» прошёл большой молодёжный турнир «Студенческий Кубок Московского Спорта — 2025». Мероприятие проходило при поддержке Москомспорта и Департамента спорта города Москвы.

Турнир по пляжному футболу состоял из трёх дивизионов: Женский кубок, Малый кубок и Большой кубок. По сравнению с прошлым годом у команд вырос уровень игры, многие студенты демонстрировали не только свои упорство и игровую дисциплину, но и мастерство.

Всего на «СКМС-2025» приняло участие 47 команд: 36 мужских и 11 женских. В этом сезоне было множество интересных сюрпризов: мужская команда РУДН, которая в прошлом году завоевала первое место, не смогла дойти до финальных матчей; две команды из Финансового Университета впервые смогли взять медали (женщины – бронзу, мужчины – серебро); МПГУ в очередной раз показал, что они одни из фаворитов в борьбе за медали.

В финальный день 8 июня определились победители среди женских и мужских команд. В Женском кубке победу одержала команда из МПГУ, в Малом – из МИРЭА, в Большом – из РНИМУ.

«Мы уже не первый год проводим подобные соревнования по пляжному футболу для студентов, и я вижу, как с каждым годом у команд растёт уровень игры. Тем интереснее наблюдать за молодыми футболистами, которые стремятся к победе. Очень радует, что некоторые игры проходили при хорошей поддержке зрителей. И наш клуб, который является самым топовым клубом в Москве и обладателем множества международных наград, очень рад, что именно на нашем стадионе проходят подобные игры у молодёжи. Кто знает, может, в будущем кто-то из участников может стать профессиональным пляжным футболистом.

В целом хочется поздравить всех, кто участвовал в этом турнире. Впереди у нас предстоят и профессиональные соревнования, в том числе OLIMPBET Чемпионат России под эгидой РФС. Но именно «Студенческий Кубок Московского Спорта» был первым турниром, который прошёл у нас. Он открыл летний футбольный пляжный сезон», — сказал Виталий Анатольевич Погодин, президент ПФК «Локомотив».

Женский Кубок

Положение команд:

1-е место — МПГУ

2-е место — РУДН

3-е место — «Финансовый университет»

Индивидуальные награды:

Лучший бомбардир — Екатерина Гейко

Лучший ассистент — Алина Мельникова и Алиса Мешкова

Лучший вратарь — Ирина Александер

MVP — Екатерина Гейко

Малый Кубок

Положение команд:

1-е место — Альянс (МИРЭА)

2-е место — Хваннадальсхнукюр (МГУ)

3-е место — Флагман (МПГУ)

Индивидуальные награды:

Лучший бомбардир — Анис Хамиди

Лучший ассистент — Сираев Сиражутдин

Лучший голкипер — Сираев Сиражутдин

Лучший гол — Азамат Абаев

MVP — Вадим Пыриков

Большой Кубок

Положение команд:

1-е место — Базилик (РНИМУ)

2-е место — ФинУнивер (Финансовый Университет)

3-е место — МПГУ

Индивидуальные награды:

Лучший бомбардир — Сергей Гаврилов

Лучший ассистент — Андрей Бушманов

Лучший гол — Виктор Козырев

Лучший вратарь — Андрей Яковец

MVP — Виктор Козырев