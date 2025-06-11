Веломногодневка Критериум Дофине — 2025, четвёртый этап: во сколько начнётся, где смотреть
Сегодня, 11 июня, состоится четвёртый этап 77-й шоссейной веломногодневки Критериум Дофине, которая проходит с 8 по 15 июня в рамках Мирового тура UCI. Маршрут четвёртого этапа протяжённостью 17,7 км пролегает между городами Шарм-сюр-Рон и Сен-Пьер. Старт четвёртого этапа в виде гонки с раздельным стартом запланирован на 15:55 мск.
Права на трансляцию веломногодневки Критериум Дофине в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
После трёх этапов лидирует в общем зачёте испанский велогонщик команды Movistar Team Иван Ромео.
Критериум Дофине. Положение после трёх этапов:
- Иван Ромео (Испания, Movistar Team) — 14:09.01.
- Луис Барре (Франция, Intermarche-Wanty) — отставание 0.17.
- Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana Team) +0.18.
- Флориан Липовиц (Германия, Red Bull-Bora-Hansgrohe) +0.24.
- Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Deceuninck) — +0.29.
- Эдвард Данбар (Ирландия, Intermarche-Wanty) +0.37.
Материалы по теме
Комментарии