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Веломногодневка Критериум Дофине — 2025, четвёртый этап: во сколько начнётся, где смотреть

Веломногодневка Критериум Дофине — 2025, четвёртый этап: во сколько начнётся, где смотреть
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Сегодня, 11 июня, состоится четвёртый этап 77-й шоссейной веломногодневки Критериум Дофине, которая проходит с 8 по 15 июня в рамках Мирового тура UCI. Маршрут четвёртого этапа протяжённостью 17,7 км пролегает между городами Шарм-сюр-Рон и Сен-Пьер. Старт четвёртого этапа в виде гонки с раздельным стартом запланирован на 15:55 мск.

Права на трансляцию веломногодневки Критериум Дофине в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После трёх этапов лидирует в общем зачёте испанский велогонщик команды Movistar Team Иван Ромео.

Критериум Дофине. Положение после трёх этапов:

  1. Иван Ромео (Испания, Movistar Team) — 14:09.01.
  2. Луис Барре (Франция, Intermarche-Wanty) — отставание 0.17.
  3. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana Team) +0.18.
  4. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull-Bora-Hansgrohe) +0.24.
  5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Deceuninck) — +0.29.
  6. Эдвард Данбар (Ирландия,  Intermarche-Wanty) +0.37.
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