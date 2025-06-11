Веломногодневка Критериум Дофине — 2025, четвёртый этап: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 11 июня, состоится четвёртый этап 77-й шоссейной веломногодневки Критериум Дофине, которая проходит с 8 по 15 июня в рамках Мирового тура UCI. Маршрут четвёртого этапа протяжённостью 17,7 км пролегает между городами Шарм-сюр-Рон и Сен-Пьер. Старт четвёртого этапа в виде гонки с раздельным стартом запланирован на 15:55 мск.

После трёх этапов лидирует в общем зачёте испанский велогонщик команды Movistar Team Иван Ромео.

Критериум Дофине. Положение после трёх этапов: