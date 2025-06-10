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Россия получила допуск до командных соревнований на юношеском ЧМ по стрельбе из лука

Россия получила допуск до командных соревнований на юношеском ЧМ по стрельбе из лука
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Российские спортсмены были допущены до выступления в командных соревнованиях на юношеском чемпионате мира по стрельбе из лука. Об этом сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов.

«Нам предоставили допуск к участию в командных и смешанных соревнованиях на первенстве мира, которое пройдёт в августе в Канаде. Это означает, что нам должны открыть доступ и на Кубках Европы. Взрослые до командных соревнований пока не допущены, этот вопрос может быть решён после сентябрьского конгресса World Archery», — приводит слова Манханова ТАСС.

Юношеский чемпионат мира по стрельбе из лука пройдёт с 17 по 24 августа в Канаде. На турнире принимают участие спортсмены не старше 21 года.

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