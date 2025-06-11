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UIM E1 чемпионат мира: расписание и формат гонки

UIM E1 чемпионат мира: расписание и формат гонки
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13 и 14 июня в Дубровнике (Хорватия) состоится третий этап чемпионата мира на электрических лодках класса UIM E1. Квалификационные заезды состоятся в субботу, 13 июня. Основная гонка пройдёт в воскресенье, 14 июня, и начнётся в 16:00 мск.

Права на трансляцию гонок на воде в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Каждая команда E1 включает одного пилота-мужчину и одного пилота-женщину. Соревнования проходят в течение двух дней. Первый день посвящён тестированию, тренировкам и квалификационным заездам, а во второй день проходят полуфиналы, гонки плей-офф, отборочные заезды и гранд-финал. Каждая гонка состоит из четырёх кругов плюс один дополнительный круг, который можно использовать в любое время. Трасса обозначена электронными буями без якорей, которые снижают воздействие на окружающую среду и защищают морские экосистемы.

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