«Газпром-Югра» выиграл первый матч финала Суперлиги-2024/2025 по футзалу
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Сегодня, 10 июня, завершился первый матч финальной серии чемпионата России по мини-футболу, где встречались «Газпром-Югра» из Югорска и «Ухта». Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу югорской команды.
Суперлига . Финал
10 июня 2025, вторник. 19:30 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
2 : 4
Газпром-Югра
Югорск
0:1 Тейшейра – 10' 1:1 Денисов – 18' 1:2 Шистеров – 27' 2:2 Прудников – 29' 2:3 Тейшейра – 29' 2:4 Дуду – 40'
Удаления: нет / Понкратов – 30'
Мини-футбол. Чемпионат России, Суперлига-2024/2025. Плей-офф. Финальная серия. Первый матч:
- «Газпром-Югра» (Югорск) – «Ухта» (Ухта) — 4:2.
Второй матч состоится в среду, 11 июня, и начнётся не ранее 19:30. В полуфинале «Ухта» одолела «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0). «Тюмень» и «КПРФ» разыграют бронзовую медаль соревнований.
Напомним, в прошлогоднем финале, где также встречались «Ухта» и «Газпром-Югра», победу в серии одержала команда из Югорска.
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