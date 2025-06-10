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«Газпром-Югра» выиграл первый матч финала Суперлиги-2024/2025 по футзалу

«Газпром-Югра» выиграл первый матч финала Суперлиги-2024/2025 по футзалу
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Сегодня, 10 июня, завершился первый матч финальной серии чемпионата России по мини-футболу, где встречались «Газпром-Югра» из Югорска и «Ухта». Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу югорской команды.

Суперлига . Финал
10 июня 2025, вторник. 19:30 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
2 : 4
Газпром-Югра
Югорск
0:1 Тейшейра – 10'     1:1 Денисов – 18'     1:2 Шистеров – 27'     2:2 Прудников – 29'     2:3 Тейшейра – 29'     2:4 Дуду – 40'    
Удаления: нет / Понкратов – 30'

Мини-футбол. Чемпионат России, Суперлига-2024/2025. Плей-офф. Финальная серия. Первый матч:

  • «Газпром-Югра» (Югорск) – «Ухта» (Ухта) — 4:2.

Второй матч состоится в среду, 11 июня, и начнётся не ранее 19:30. В полуфинале «Ухта» одолела «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0). «Тюмень» и «КПРФ» разыграют бронзовую медаль соревнований.

Напомним, в прошлогоднем финале, где также встречались «Ухта» и «Газпром-Югра», победу в серии одержала команда из Югорска.

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