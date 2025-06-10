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«Тюмень» обыграла «КПРФ» во втором матче за третье место Суперлиги-2024/2025

«Тюмень» обыграла «КПРФ» во втором матче за третье место Суперлиги-2024/2025
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На стадионе «Юность» в Климовске (Московская область) прошёл второй матч серии за бронзовые медали чемпионата России — 2024/2025 по футзалу среди команд Суперлиги, в котором встретились «КПРФ» из Москвы и «Тюмень». Со счётом 4:3 в дополнительное время победу одержала тюменская команда, счёт в серии стал 1-1.

Суперлига . За 3-е место
10 июня 2025, вторник. 19:30 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Тюмень
Тюмень
1:0 Баталья – 9'     1:1 Орлов – 13'     1:2 Батырев – 13'     2:2 Заболонков – 21'     3:2 Баталья – 27'     3:3 Муждаков – 35'     3:4 Владимиров – 44'    
Удаления: нет / Силвейра – 19'

Следующая встреча «КПРФ» с «Тюменью» пройдёт в воскресенье, 15 июня. Начало – в 11:00 мск.

В финале Суперлиги сойдутся «Газпром-Югра» и «Ухта». В первом матче серии сильнее оказалась югорская команда со счётом 4:2.

Напомним, в полуфинале «Ухта» обыграла «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0).

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