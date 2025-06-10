«Тюмень» обыграла «КПРФ» во втором матче за третье место Суперлиги-2024/2025

На стадионе «Юность» в Климовске (Московская область) прошёл второй матч серии за бронзовые медали чемпионата России — 2024/2025 по футзалу среди команд Суперлиги, в котором встретились «КПРФ» из Москвы и «Тюмень». Со счётом 4:3 в дополнительное время победу одержала тюменская команда, счёт в серии стал 1-1.

Следующая встреча «КПРФ» с «Тюменью» пройдёт в воскресенье, 15 июня. Начало – в 11:00 мск.

В финале Суперлиги сойдутся «Газпром-Югра» и «Ухта». В первом матче серии сильнее оказалась югорская команда со счётом 4:2.

Напомним, в полуфинале «Ухта» обыграла «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0).