«Чемпионат» запускает тру-крайм подкаст о спорте. 1-й выпуск — о маньяке опаснее Чикатило

«Спорт Крайм» — новый криминальный подкаст от «Чемпионата». В центре внимания истории спортсменов, которые были участниками или соучастниками реальных преступлений. Авторы подкаста вместе с экспертами — психологами, психиатрами, криминалистами и криминальными журналистами — исследуют личности преступников и их мотивы, разбираются, как на них влияло спортивное прошлое. А также описывают, как шло расследование.

«Мы живём в таком обществе, в котором с культурной точки зрения одновременно и демонизируют, и романтизируют зло. Не надо далеко ходить — просто вспомните современных киногероев. Многие из них совершают не очень хорошие поступки, но парадоксальным образом мы им сочувствуем. Такие герои часто кажутся нам более объёмными, интересными, чем условно хорошие парни. Это не значит, что с нами что-то не так, и уж тем более — что в каждом из нас притаился потенциальный маньяк. Но исследовать себя в том числе через такой интерес очень увлекательно», — объясняет постоянный эксперт «Спорт Крайма», психоаналитический психотерапевт Мария Игнатьева.

«У тру-крайма в его классическом понимании сегодня очень много поклонников. Конечно, мы хотим быть в тренде. Но это не главная мотивация. Про спорт часто говорят, что это один из лучших способов справиться с внутренней агрессией. Это правда так работает? А могут ли целеустремлённость, жесточайшая самодисциплина и другие качества, которыми мы так восхищаемся в спортсменах, перетянуть их на тёмную сторону? Что для этого должно случиться?» — говорит руководитель видеопродакшна «Чемпионата» Марина Крылова.

В первом эпизоде рассматривается дело тяжелоатлета и серийного убийцы Сергея Ткача. Кандидат в мастера спорта из Кемеровской области начал убивать, когда ему исполнилось 28 лет. Его не могли поймать более 25 лет. За это время жертвами Ткача стали по меньшей мере 113 девочек и девушек. А за преступления, которые он совершил, в разное время были арестованы и осуждены 13 человек. Некоторые из них отсидели 10 и более лет.

С кем «соревновался» Ткач за пределами спортивной площадки? Почему на его след не могли выйти так долго, хотя почти сразу составили очень подробный и довольно точный фоторобот? И кто всё же помог его поймать?

Все ответы — в первом эпизоде «Спорт Крайма»:

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