Федерация гимнастики России объявила о возвращении спортсменов на международную арену

Федерация гимнастики России подтвердила участие национальной команды в международных соревнованиях в 2025 году.

Российские спортсмены выступят на этапах Кубка мира — 2025 по прыжкам на батуте в Португалии (5–6 июля), Германии (20–21 сентября), Болгарии (27–28 сентября) и Франции (3–5 октября), запланировано участие в чемпионате мира по прыжкам на батуте (Мадрид, 2–10 ноября) и в первенстве мира (10–17 ноября). Также направлена предварительная заявка для участия в «Кубке Претендентов 2025» по спортивной гимнастике (Париж, 13-14 сентября).

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила, что присвоила нейтральный статус 43 российским спортсменам.