World Aquatics оставила в силе запрет на общение со СМИ для россиян во время ЧМ-2025

Международная федерация плавания (World Aquatics) оставила в силе запрет на общение со СМИ для российской делегации на чемпионате мира по водным видам спорта ‑ 2025.

«Никаких взаимодействий со СМИ с первого дня тренировок на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре 2025 года и до следующего дня после окончания мероприятия», — приводит слова пресс‑службы World Aquatics «Матч ТВ».

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Напомним, World Aquatics допустила участие российских и белорусских спортсменов в международных стартах только при условии получения нейтрального статуса.