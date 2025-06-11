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World Aquatics оставила в силе запрет на общение со СМИ для россиян во время ЧМ-2025

World Aquatics оставила в силе запрет на общение со СМИ для россиян во время ЧМ-2025
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Международная федерация плавания (World Aquatics) оставила в силе запрет на общение со СМИ для российской делегации на чемпионате мира по водным видам спорта ‑ 2025.

«Никаких взаимодействий со СМИ с первого дня тренировок на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре 2025 года и до следующего дня после окончания мероприятия», — приводит слова пресс‑службы World Aquatics «Матч ТВ».

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Напомним, World Aquatics допустила участие российских и белорусских спортсменов в международных стартах только при условии получения нейтрального статуса.

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