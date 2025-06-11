Экс-министр спорта РФ Колобков: надеюсь, допуск гимнастов — шаг к полному возвращению

Олимпийский чемпион по фехтованию, экс-министр спорта России Павел Колобков прокомментировал возвращение российских гимнастов на международную арену.

«Дегтярёв ещё некоторое время назад говорил, что нашим спортсменам нужно участвовать, максимально использовать возможности. Ситуация с возвращением гимнастов неоднозначна. Мы, кстати, её плохо знаем — какие взаимодействия, переговоры. Мы видим только верхнюю часть. Может быть, это первый шаг к возвращению в принципе всех спортсменов и снятию санкций, может быть, есть договорённости. Но мы этого не знаем, видим только последнее решение. Будем надеяться, что возвращение российских гимнастов на международную арену — первый шаг к полноценному возвращению.

Может быть, будут проблемы с биатлоном, но все остальные виды спорта потихоньку будут ослаблять санкции и допускать россиян. Я уверен, они заинтересованы в участии наших спортсменов. На них оказывается большое давление со стороны спортсменов из других стран, политиков. Но, повторюсь, надеюсь, это первый шаг, а не уловка и временная отсрочка», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что российские гимнасты примут участие в международных соревнованиях в 2025 году.