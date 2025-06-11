Олимпийскую чемпионку из США оштрафовали за вождение в нетрезвом виде

Олимпийская чемпионка 1984 года по спортивной гимнастике американка Мэри Лу Реттон оштрафована на $ 100 за вождение в нетрезвом виде. Бывшая спортсменка полностью признала свою вину.

«То, что произошло, было совершенно неприемлемо. Я не ищу оправданий. Моей семье, друзьям и моим поклонникам: я вас подвела, и за это я глубоко сожалею. Я полна решимости извлечь уроки из этого опыта и стремлюсь к позитивным изменениям в своей жизни. Я искренне ценю вашу заботу, поддержку и неизменную любовь», — приводит слова Лу Реттон ESPN.

Реттон было 16 лет, когда она стала первой американской гимнасткой, выигравшей многоборье на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. Она также завоевала две серебряные и две бронзовые медали, что помогло популяризировать гимнастику в Соединённых Штатах.