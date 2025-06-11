Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Федерации гимнастики России выступили с заявлением о возвращении на международную арену

В Федерации гимнастики России выступили с заявлением о возвращении на международную арену
Аудио-версия:
Комментарии

Первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов сделал заявление по информации о возвращении россиян на международную арену.

«Мы не объявляли о возвращении российских гимнастов на международную арену. Мы проинформировали о том, где в ближайшее время будут участвовать представители федерации гимнастики. Какое возвращение? Мы там были до этого, у нас ездили батутисты. А это очередная порция. Мы получили нейтральный статус, это люди, которые в ближайшее время поедут на разные соревнования — судьи, спортсмены, специалисты и так далее. Нет такого, что был запрет, а теперь мы прорвались.

У нас всё нормально. Сборная готова, продолжает готовиться к международным соревнованиям, так что всё в порядке», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, в каких соревнованиях примут участие российские спортсмены в 2025 году.

Материалы по теме
Федерация гимнастики России объявила о возвращении спортсменов на международную арену
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android