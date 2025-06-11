Денис Савельев выиграл второй этап велогонки «Золото Ладоги»

Велогонщик команды «Мангазея – Московский спорт» Денис Савельев выиграл второй этап международной многодневной велогонки «Золото Ладоги».

Гонка во второй раз подряд включена в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Второй этап прошёл в посёлке Мичуринское Ленинградской области. Велосипедисты стартовали у памятника «Зенитное орудие» и проехали 138 километров вокруг Мичуринского озера.

С первых кругов пять участников уехали в отрыв. Максимальный разрыв с пелотоном составлял 3 минуты 40 секунд. Ближе к финишу основной группе удалось только сократить отставание до одной минуты. Победу на финише вырвал Денис Савельев. Вторым финишировал белорус Евгений Королек из команды Minsk Cycling Club. Третьим стал Сергей Куликов из команды Volga Union.

«Мне нравится уезжать в отрыв. Всегда ищу возможность это сделать и чувствую, когда это принесёт пользу. Сегодня мы почти сразу попытались уехать от основной группы. В итоге проехали в отрыве более 90 километров. А на финише отлично сработали с командой тактически», – заявил Денис Савельев.

Жёлтую майку лидера сохранил белорус Сергей Шевченко из команды Minsk Cycling Club.

«Выиграть этап не удалось, хотя Евгений Королек был очень близок к этому и финишировал вторым. Но программу-минимум выполнили – сохранили жёлтую майку лидера. Уверен, что команда и дальше будет помогать мне оставаться лидером гонки», – добавил Сергей Шевченко.

Третий этап «Золота Ладоги» пройдёт 11 июня в поселке Красносельское. Гонщики проедут 153 км вокруг Вишневского озера.

Генеральным партнёром «Золота Ладоги» является «Авито Путешествия». Официальный партнёр – сеть АЗС «Тебойл».

Организаторы велогонки «Золото Ладоги» – Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Центра спортивной подготовки сборных команд России.

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 18 по 21 июня.

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