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Матч чемпионата России по хоккею на траве в Екатеринбурге прерван из-за стрельбы

Матч чемпионата России по хоккею на траве в Екатеринбурге прерван из-за стрельбы
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Матч чемпионата России по хоккею на траве между командами «Динамо-Строитель» и «Динамо-Электросталь» в Екатеринбурге прерван из-за стрельбы. Об этом сообщает телеграм-канал «Уральский спорт».

По предварительной информации источника, стрельба велась из пневматического оружия из окна дома. Одна пуля попала в ногу оператору гостей на вышке. С ним всё в порядке, спортсменов и зрителей спрятали под трибунами. Позднее матч возобновился. Екатеринбургский «Динамо-Строитель» проигрывает перед большим перерывом со счётом 0:4.

По уточнённой информации из источника, неизвестный мужчина решил пострелять из пневматики по птицам и попал в оператора на вышке за воротами.

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