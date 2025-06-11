Мариус Визер переизбран на должность президента Международной федерации дзюдо

Президент Международной федерации дзюдо (IJF) румын Мариус Визер переизбран на новый срок.

«Я ещё раз хочу поблагодарить вас за доверие, преданность, сотрудничество и поддержку. Вы можете быть уверены, что новый исполнительный комитет Международной федерации дзюдо и я будем ещё более мотивированы, чем в прошлом, делать всё возможное для будущего дзюдо», — приводит слова Визера пресс-служба IJF.

66-летний Визер, который возглавляет IJF, был переизбран единогласно на конгрессе, проходящем в Бразилии в рамках подготовки к чемпионату мира по дзюдо, который пройдёт в Рио-де-Жанейро с 26 августа по 1 сентября. Визер возглавляет организацию на протяжении шести лет.