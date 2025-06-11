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Мариус Визер переизбран на должность президента Международной федерации дзюдо

Мариус Визер переизбран на должность президента Международной федерации дзюдо
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Президент Международной федерации дзюдо (IJF) румын Мариус Визер переизбран на новый срок.

«Я ещё раз хочу поблагодарить вас за доверие, преданность, сотрудничество и поддержку. Вы можете быть уверены, что новый исполнительный комитет Международной федерации дзюдо и я будем ещё более мотивированы, чем в прошлом, делать всё возможное для будущего дзюдо», — приводит слова Визера пресс-служба IJF.

66-летний Визер, который возглавляет IJF, был переизбран единогласно на конгрессе, проходящем в Бразилии в рамках подготовки к чемпионату мира по дзюдо, который пройдёт в Рио-де-Жанейро с 26 августа по 1 сентября. Визер возглавляет организацию на протяжении шести лет.

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