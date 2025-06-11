Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

МОК призвал спортивные федерации работать над допуском россиян в нейтральном статусе

МОК призвал спортивные федерации работать над допуском россиян в нейтральном статусе
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл обратился к организациям по поводу работы над допуском российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.

«Благодарю все те международные федерации, которые позволили нейтральным спортсменам с российским и белорусским паспортами вновь участвовать в соревнованиях. Наша позиция в МОК ясна и неизменна с начала военных действий — атлетов нельзя наказывать за действия их правительств. Мы должны работать все вместе над тем, чтобы эти атлеты, пусть и в нейтральном статусе, могли соревноваться со своими коллегами из других стран. Мы открыты для любых федераций для диалога о поддержке и развитии процесса допуска этих атлетов и других нюансах», — сказал Макконнелл на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне (Швейцария).

В марте 2022 года МОК призвал отстранить российских спортсменов от международных турниров из-за ситуации на Украине. В 2023 году МОК рекомендовал допускать россиян к соревнованиям как нейтральных атлетов. При этом многие международные федерации до сих пор не сняли введённые санкции.

Материалы по теме
Экс-министр спорта РФ Колобков: надеюсь, допуск гимнастов — шаг к полному возвращению
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android