Братья Ингебригтсены основали собственную беговую команду

Двукратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике норвежец Якоб Ингебригтсен вместе со своими братьями Филипом и Хенриком основал беговую команду под названием Spring Run Club. Помимо братьев Ингебригтсенов в команду вошли чемпионка Европы — 2024 в полумарафоне норвежка Каролине Бьеркели Гровдаль, а также лыжница Марте Кристофферсен.

Сообщается, что клуб будет открыт для всех, кто хочет узнать больше о беге — независимо от уровня подготовки и опыта. Участники команды также будут делиться своими знаниями, советами и тренировочными программами.

«Мы хотим делиться своими знаниями и способствовать росту глобального бегового движения — для всех, кто любит бег.

Как профессиональные спортсмены мы получали отличную поддержку как от федерации на высшем уровне, так и от местных клубов на уровне массового спорта. Мы хотим продолжать сотрудничество со всеми ними. Но того, чего не хватало, — это глобального сообщества, полностью посвящённого искусству и науке бега. Именно это мы и создаём сейчас», – приводит слова Якоба Ингебригтсена Reuters.