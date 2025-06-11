Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Президент ВАДА критически высказался об идее проведения «Олимпиады на стероидах»

Президент ВАДА критически высказался об идее проведения «Олимпиады на стероидах»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька раскритиковал идею проведения «Олимпиады на стероидах» (Enhanced Games).

«Мировое антидопинговое сообщество продолжает сталкиваться с вызовами и угрозами. Некоторые приобретают форму так называемых Enhanced Games. Эта инициатива направлена на то, чтобы сделать нормой использование потенциально опасного допинга в спорте.

Это не то что просто спорно, это безответственно и, конечно же, неправильно, поскольку угрожает подорвать десятилетия прогресса в области защиты спортсменов, общественного здравоохранения и самого спортивного духа. Одним из положительных моментов всего этого стала реакция остального мира — мы действительно объединились против ошибочного эксперимента. Правительства, национальные антидопинговые организации, спортивные федерации и спортсмены едины в том, чтобы отвергнуть их. WADA призывает власти в США найти пути, чтобы предотвратить запланированное проведение Enhanced Games», — приводит слова Баньки ТАСС.

Материалы по теме
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля. Это реально?
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля. Это реально?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android