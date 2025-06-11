Президент ВАДА критически высказался об идее проведения «Олимпиады на стероидах»

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька раскритиковал идею проведения «Олимпиады на стероидах» (Enhanced Games).

«Мировое антидопинговое сообщество продолжает сталкиваться с вызовами и угрозами. Некоторые приобретают форму так называемых Enhanced Games. Эта инициатива направлена на то, чтобы сделать нормой использование потенциально опасного допинга в спорте.

Это не то что просто спорно, это безответственно и, конечно же, неправильно, поскольку угрожает подорвать десятилетия прогресса в области защиты спортсменов, общественного здравоохранения и самого спортивного духа. Одним из положительных моментов всего этого стала реакция остального мира — мы действительно объединились против ошибочного эксперимента. Правительства, национальные антидопинговые организации, спортивные федерации и спортсмены едины в том, чтобы отвергнуть их. WADA призывает власти в США найти пути, чтобы предотвратить запланированное проведение Enhanced Games», — приводит слова Баньки ТАСС.