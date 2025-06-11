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ChatGPT разгромно проиграл в шахматы игровой консоли 1970-х годов

ChatGPT разгромно проиграл в шахматы игровой консоли 1970-х годов
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Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT проиграл шахматную партию игровой консоли Atari 2600. Она появилась на свет в 1977 году с восьмибитным процессором, работающим на частоте 1,19 МГц, и 128 байтами оперативной памяти. Об этом сообщает The Register.

Эксперимент провёл архитектор инфраструктуры Роберт Карузо.

«ChatGPT полностью уничтожили на начальном уровне. Несмотря на то что ему дали базовую раскладку доски для определения фигур, ChatGPT путал ладьи со слонами, пропускал пешечные вилки и постоянно терял счёт тому, где находятся фигуры.

В течение 90 минут мне приходилось останавливать чат от совершения ужасных ходов и давать корректировки несколько раз за ход. Чат-бот продолжал обещать, что всё улучшится, если мы просто начнём заново», — написал Карузо.

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