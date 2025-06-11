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«Ухта» обыграла «Газпром-Югра» и сравняла счёт в финальной серии ЧР по мини-футболу

«Ухта» обыграла «Газпром-Югра» и сравняла счёт в финальной серии ЧР по мини-футболу
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Сегодня, 11 июня, завершился второй матч финальной серии чемпионата России по мини-футболу, где встречались «Газпром-Югра» из Югорска и «Ухта». Встреча закончилась со счётом 6:4 в пользу команды из Ухты.

Мини-футбол. Чемпионат России, Суперлига-2024/2025. Плей-офф. Финальная серия. Второй матч:

«Ухта» (Ухта) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 6:4.

Второй матч состоится 15 июня и начнётся не ранее 14:00 мск. В полуфинале «Ухта» одолела «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0). «Тюмень» и «КПРФ» разыграют бронзовую медаль соревнований.

Напомним, в прошлогоднем финале, где также встречались «Ухта» и «Газпром-Югра», победу в серии одержала команда из Югорска.

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