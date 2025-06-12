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Саммер Макинтош установила третий мировой рекорд за 5 дней чемпионата Канады по плаванию

Саммер Макинтош установила третий мировой рекорд за 5 дней чемпионата Канады по плаванию
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию из Канады Саммер Макинтош побила мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Это произошло во время заплыва в рамках чемпионата Канады. Показатель нового мирового рекорда — 4.23,65.

Прежний рекорд мира на этой дистанции также принадлежал Макинтош и составлял 4.24,38.

Этот мировой рекорд стал третьим по счёту, установленным за пять дней чемпионата Канады, при этом автором всех новых достижений является Саммер Макинтош. Ранее она побила рекорды на дистанции 400 метров кролем и на дистанции 200 м комплексным плаванием.

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