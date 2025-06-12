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«Знаю, что могу проплыть ещё быстрее». Саммер Макинтош — о рекорде на 400 м комплексом

«Знаю, что могу проплыть ещё быстрее». Саммер Макинтош — о рекорде на 400 м комплексом
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Трёхкратная олимпийская чемпионка игр в Париже-2024 канадская пловчиха Саммер Макинтош поделилась впечатлениями после того, как установила новый мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием (4.23,65).

«Думаю, дистанция 400 м комплексом — та самая, которую я почти полностью освоила. Я рада показать лучшее время, правда, думаю, у меня ещё есть много возможностей для улучшения — как на поворотах, так и вне их. В целом довольна результатом, но знаю, что могу проплыть ещё быстрее.

Я действительно использую эти рекорды как мотивацию, а также как доказательство того, что моя подготовка идёт в правильном направлении. Это нужно, чтобы продолжать двигаться вперёд и работать ещё усерднее от данного момента времени и до Сингапура», – приводит слова Макинтош CBC Canada.

Ранее Саммер Макинтош установила два рекорда мира на дистанциях 400 м кролем и на 200 м комплексным плаванием.

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