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Стал известен состав сборной России на юниорский ЧЕ по прыжкам в воду

Стал известен состав сборной России на юниорский ЧЕ по прыжкам в воду
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Призёр Кубка мира по прыжкам в воду Александра Кедрина примет участие в чемпионате Европы среди юниоров, который пройдёт в Афинах с 23 по 29 июня. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Полностью состав российской сборной на этом турнире выглядит следующим образом:

Юниоры: Кирилл Белавин, Владислав Качанов, Кирилл Косимов, Никита Кудрявцев, Артём Макаров, Тимофей Салагаев, Егор Соболёв, Тимур Хайле Мариам.

Юниорки: Александра Кедрина, Ярослава Борисова, Виктория Казанцева, Маргарита Кувшинова, Надежда Трифонова, Аксинья Харитонова, Анастасия Чистякова.

В мае этого Анастасия Кедрина в дуэте с Анной Конаныхиной завоевали серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду в Пекине (Китай).

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