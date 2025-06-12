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Российские спортсмены смогут принять участие в церемонии открытия Универсиады-2025

Российские спортсмены смогут принять участие в церемонии открытия Универсиады-2025
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Российские спортсмены, допущенные до участия во Всемирной летней универсиаде — 2025 в статусе нейтральных, смогут принять участие в церемонии открытия соревнований.

«Нейтральным спортсменам и их вспомогательному персоналу разрешается участвовать в церемониях открытия и закрытия соревнований FISU. Отдельные нейтральные спортсмены будут участвовать в параде во время церемонии открытия и/или закрытия вместе с делегациями из других стран. Нейтральные спортсмены пройдут маршем перед страной-организатором. Перед выступлением отдельных нейтральных спортсменов будет вывешен плакат с аббревиатурой AIN (индивидуальные нейтральные атлеты. — Прим. «Чемпионата») и использован флаг FISU.

Отдельные нейтральные спортсмены и их вспомогательный персонал не должны участвовать в каких-либо альтернативных церемониях, организуемых какой-либо третьей стороной во время или после их участия в мероприятиях FISU», – приводит слова представителя пресс-службы FISU ТАСС.

Всемирная летняя универсиада пройдёт с 16 по 27 июля в Германии.

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