Олимпийского чемпиона по борьбе Махова лишили двух медалей с ЧМ-2015 за допинг

Олимпийский чемпион 2012 года по вольной борьбе россиянин Билял Махов лишён двух бронзовых медалей чемпионата мира – 2015 за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Махов наказан на основе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) за пробу от 10 марта 2015 года. Билял нарушил статью 2.2 Всемирного антидопингового кодекса (использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода). Его результаты аннулированы с 10 января 2015 года по 27 января 2020 года. В этот период он выиграл две бронзы в вольной (до 125 кг) и греко-римской борьбе (до 130 кг) на чемпионате мира – 2015 в Лас-Вегасе.

Ранее, в 2020 году Махов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста и был отстранён Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на четыре года.

Отметим, что на Олимпиаде-2012 Махов завоевал бронзу, однако из-за последующих отстранений его соперников за допинг-нарушения ему было присвоено золото.