Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийского чемпиона по борьбе Махова лишили двух медалей с ЧМ-2015 за допинг

Олимпийского чемпиона по борьбе Махова лишили двух медалей с ЧМ-2015 за допинг
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2012 года по вольной борьбе россиянин Билял Махов лишён двух бронзовых медалей чемпионата мира – 2015 за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Махов наказан на основе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) за пробу от 10 марта 2015 года. Билял нарушил статью 2.2 Всемирного антидопингового кодекса (использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода). Его результаты аннулированы с 10 января 2015 года по 27 января 2020 года. В этот период он выиграл две бронзы в вольной (до 125 кг) и греко-римской борьбе (до 130 кг) на чемпионате мира – 2015 в Лас-Вегасе.

Ранее, в 2020 году Махов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста и был отстранён Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на четыре года.

Отметим, что на Олимпиаде-2012 Махов завоевал бронзу, однако из-за последующих отстранений его соперников за допинг-нарушения ему было присвоено золото.

Материалы по теме
Россиянину дают золото ОИ-2012 из-за допинга у соперников. Но Махов не может его получить
Россиянину дают золото ОИ-2012 из-за допинга у соперников. Но Махов не может его получить
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android