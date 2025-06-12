Арман Дюплантис с рекордом выиграл этап Бриллиантовой лиги в Осло

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский рекордсмен Арман Дюплантис уверенно выиграл шестой этап престижной легкоатлетической серии Бриллиантовая лига — 2025, который проходит в Осло (Норвегия).

Дюплантис со второй попытки взял высоту в 6,15 метра (это рекорд этапа в Осло).

Отметим, что первую попытку на 6,15 Дюплантис совершал в тайтсах, а во второй он уже снял их и прыгал в шортах.