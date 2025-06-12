Арман Дюплантис с рекордом выиграл этап Бриллиантовой лиги в Осло
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский рекордсмен Арман Дюплантис уверенно выиграл шестой этап престижной легкоатлетической серии Бриллиантовая лига — 2025, который проходит в Осло (Норвегия).
Дюплантис со второй попытки взял высоту в 6,15 метра (это рекорд этапа в Осло).
Отметим, что первую попытку на 6,15 Дюплантис совершал в тайтсах, а во второй он уже снял их и прыгал в шортах.
Комментарии
- 12 июня 2025
-
23:08
-
23:00
-
19:01
-
12:57
-
12:53
-
10:19
-
10:07
-
09:30
-
06:58
- 11 июня 2025
-
21:35
-
20:08
-
19:44
-
18:43
-
17:30
-
15:14
-
15:14
-
14:39
-
14:38
-
12:40
-
12:25
-
11:21
-
11:18
-
11:13
-
11:01
-
11:00
-
10:56
-
10:30
-
10:26
-
10:00
-
09:40
-
08:30
-
07:46
-
07:36
- 10 июня 2025
-
23:05
-
21:47