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Арман Дюплантис с рекордом выиграл этап Бриллиантовой лиги в Осло

Арман Дюплантис с рекордом выиграл этап Бриллиантовой лиги в Осло
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Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский рекордсмен Арман Дюплантис уверенно выиграл шестой этап престижной легкоатлетической серии Бриллиантовая лига — 2025, который проходит в Осло (Норвегия).

Дюплантис со второй попытки взял высоту в 6,15 метра (это рекорд этапа в Осло).

Отметим, что первую попытку на 6,15 Дюплантис совершал в тайтсах, а во второй он уже снял их и прыгал в шортах.

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