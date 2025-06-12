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Вархольм обновил мировой рекорд в беге на 300 м с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги

Вархольм обновил мировой рекорд в беге на 300 м с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги
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Олимпийский чемпион 2020 года и трёхкратный чемпион мира в беге на 400 м с барьерами норвежец Карстен Вархольм уверенно выиграл шестой этап престижной легкоатлетической серии Бриллиантовая лига — 2025, который проходит в Осло (Норвегия).

Вархольм преодолел дистанцию в 300 м с барьерами за 32,67. Это новый мировой рекорд в данном виде. До Карстена ни один человек в истории ещё не выбегал из 33,00.

Бег на 300 м с барьерами был введён World Athletics в список спринтерских дистанций в 2025 году, этот вид не входит в олимпийскую программу. В апреле, на первом этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне Вархольм установил мировой рекорд в беге на 300 м с барьерами — 33,05.
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