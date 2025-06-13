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Российский прыгун с шестом Александр Соловьёв выиграл чемпионат NCAA в Юджине

Российский прыгун с шестом Александр Соловьёв выиграл чемпионат NCAA в Юджине
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23-летний российский прыгун с шестом Александр Соловьёв стал победителем чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA), который прошёл в Юджине (штат Орегон).

Соловьёв стал единственным участником соревнований, которому удалось взять высоту 5,78 м.

В декабре 2024 года стало известно, что на тот момент 22-летний Соловьёв поступил в Университет Техаса (Texas A&M University).

В прошлом сезоне Соловьёв одерживал победы на зимнем чемпионате России, летнем молодёжном первенстве и командном чемпионате России в Сочи.

Отметим, что мировой рекорд в прыжках с шестом у мужчин принадлежит двукратному олимпийскому чемпиону шведу Арману Дюплантису. Он обновлял его 11 раз за карьеру, сейчас рекорд составляет 6,27 м.

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