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Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: расписание соревновательного дня 13 июня

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: расписание соревновательного дня 13 июня
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Сегодня, 13 июня, стартует чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого соревновательного дня.

Схватки проведут дзюдоисты из весовых категорий до 48 кг и до 60 кг. В этих весах выступят три российских спортсмена: Сабина Гилязова и Марина Воробьёва (до 48 кг), Аюб Блиев (до 60 кг).

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Расписание соревновательного дня 13 июня (время московское):

  • 12:30. Предварительные схватки;
  • 19:00. Финальный блок.

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.

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