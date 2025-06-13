Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: расписание соревновательного дня 13 июня

Сегодня, 13 июня, стартует чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого соревновательного дня.

Схватки проведут дзюдоисты из весовых категорий до 48 кг и до 60 кг. В этих весах выступят три российских спортсмена: Сабина Гилязова и Марина Воробьёва (до 48 кг), Аюб Блиев (до 60 кг).

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Расписание соревновательного дня 13 июня (время московское):

12:30. Предварительные схватки;

19:00. Финальный блок.

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.