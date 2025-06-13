«Несу всякую чушь!» Дюплантис отшутился о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский рекордсмен Арман Дюплантис пошутил о возможном завершении спортивной карьеры.

— Это была хорошая разминка перед соревнованиями на стадионе в воскресенье (15 июня пройдёт этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме. – Прим. «Чемпионата»), я получил отличный заряд уверенности. Было бы идеально установить мировой рекорд — и если я это сделаю, то можно завершать карьеру (улыбается).

— Ты же не серьёзно говоришь, что завершишь карьеру?

— Нет, я просто несу всякую чушь! – сказал Дюплантис в эфире канала SVT.

Ранее Арман Дюплантис выиграл этап соревнований в норвежском Осло. Он взял со второй попытки высоту в 6,15 м, что является рекордом этапа в Осло.