Спортивный директор Федерации дзюдо России оценил уровень участников ЧМ-2025

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов заявил, что на чемпионате мира в Будапеште выступят сборные команды с сильнейшими составами.

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир пройдёт с 13 по 20 июня.

«Воспоминания о соревнованиях в Венгрии приятные, в Будапеште вообще много больших стартов проходило. [Когда я сам был спортсменом], и чемпионат Европы здесь получалось выигрывать, и турниры «Большого шлема». Так что здесь всё родное, знакомое. Нужно отметить, что этот чемпионат мира, как и предыдущий чемпионат Европы, собирает сейчас лучших спортсменов. Все страны привезли сильнейшие составы: и олимпийских чемпионов, и чемпионов мира. Поэтому очень хорошая борьба будет, интересная», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».