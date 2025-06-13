Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Спортивный директор Федерации дзюдо России оценил уровень участников ЧМ-2025

Спортивный директор Федерации дзюдо России оценил уровень участников ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов заявил, что на чемпионате мира в Будапеште выступят сборные команды с сильнейшими составами.

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир пройдёт с 13 по 20 июня.

«Воспоминания о соревнованиях в Венгрии приятные, в Будапеште вообще много больших стартов проходило. [Когда я сам был спортсменом], и чемпионат Европы здесь получалось выигрывать, и турниры «Большого шлема». Так что здесь всё родное, знакомое. Нужно отметить, что этот чемпионат мира, как и предыдущий чемпионат Европы, собирает сейчас лучших спортсменов. Все страны привезли сильнейшие составы: и олимпийских чемпионов, и чемпионов мира. Поэтому очень хорошая борьба будет, интересная», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: расписание соревновательного дня 13 июня
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android