Ян Непомнящий получил визу и примет участие в командном чемпионате мира по блицу в Лондоне

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет на командном чемпионате мира по блицу, сообщила пресс-служба команды WR Chess в социальной сети Х.

Ранее чемпион мира в блице Непомнящий опубликовал в своём телеграм-канале пост о том, как его фактически не допустили на ЧМ по шахматам в Лондоне, искусственно затянув оформление визы. Турнир проходит с 11 по 15 июня.

«Мы рады подтвердить, что действующий чемпион мира по блицу Ян Непомнящий присоединится к команде WR Chess Team в Лондоне для предстоящего этапа блица командного чемпионата мира FIDE. Ожидается, что он прибудет сегодня.

Из-за задержек с визой и паспортом Ян не смог принять участие в турнире по рапиду, но его прибытие знаменует собой серьёзное усиление нашей команды, поскольку мы вступаем в следующую фазу соревнований.

С возвращением Яна мы вступаем в этап блица с полными амбициями и одной целью: победить», — говорится в заявлении.