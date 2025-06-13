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Многократный чемпион России по плаванию Степанов отказался от участия в чемпионате мира

Многократный чемпион России по плаванию Степанов отказался от участия в чемпионате мира
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Многократный чемпион России по плаванию Александр Степанов отказался участвовать в чемпионате мира ради Универсиады, сообщил журналист Александр Давыдов в телеграм-канале.

На прошлой неделе 21-летний Степанов на чемпионате России по плаванию на открытой воде выиграл личные дистанции 5 и 10 км, а также победил со своей командой в эстафете. По правилам первые два номера на каждой личной дистанции получают слот для участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдёт с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

«В эти же даты проходит Универсиада, на которую Александр отобрался в бассейне. И вместе с тренером Анной Тулуповой они решили сфокусироваться именно на дистанциях 800 м и 1500 м и пожертвовать открытой водой. На Универсиаде, к слову, открытой воды нет.

На мой взгляд, абсолютно верное решение. На Универсиаде есть шансы на медаль, а на открытой воде после отстранения ещё надо набираться опыта, и делать это лучше на стартах уровня ниже ЧМ.

Таким образом, на открытой воде на ЧМ за нашу сборную должны ехать второй и третий номер личных 5 и 10 км — Денис Адеев (отобрался и так), Савелий Лузин (третий на 5 км), Владислав Утробин (третий на 10 км)», — написал Давыдов.

Степанов — многократный чемпион России на короткой и открытой водах, победитель Кубка России и Спартакиады сильнейших, действующий рекордсмен России на дистанции 800 метров.

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