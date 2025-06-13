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Россиянин Аюб Блиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо

Россиянин Аюб Блиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо
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Российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходит в Будапеште. В поединке в весовой категории до 60 кг Блиев оказался сильнее венгра Мартона Андраси.

Эта медаль стала первой для российских дзюдоистов на мировом первенстве. Блиеву 28 лет. Он является двукратным серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, победителем национального первенства 2024 года и серебряным призёром чемпионата Европы — 2025.

Ранее россиянка Сабина Гилязова уступила в поединке за бронзу в весовой категории до 48 кг испанке Лауре Мартинес.

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.

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