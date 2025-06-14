Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: результаты соревновательного дня 13 июня

Сегодня, 13 июня, стартовал чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого соревновательного дня.

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Результаты соревновательного дня 13 июня

60 кг (мужчины):

1. Рюдзю Нагаяма (Япония)

2. Ромэн Валадье-Пикар (Франция)

3. Казирбекиин Йолк (Монголия)

3. Аюб Блиев (Россия)

48 кг (Женщины):

1. Ассунта Скутто (Италия)

2. Абиба Абужакынова (Казахстан)

3 Лаура Мартнеса Абеленда (Исания)

3. Вакана Кога (Япония)

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.