Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: результаты соревновательного дня 13 июня

Сегодня, 13 июня, стартовал чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого соревновательного дня.
Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Результаты соревновательного дня 13 июня
60 кг (мужчины):
1. Рюдзю Нагаяма (Япония)
2. Ромэн Валадье-Пикар (Франция)
3. Казирбекиин Йолк (Монголия)
3. Аюб Блиев (Россия)
48 кг (Женщины):
1. Ассунта Скутто (Италия)
2. Абиба Абужакынова (Казахстан)
3 Лаура Мартнеса Абеленда (Исания)
3. Вакана Кога (Япония)
Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.