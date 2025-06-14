Медальный зачёт чемпионата мира по дзюдо — 2025 на 13 июня

В пятницу, 13 июня, стартовал чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). В рамках соревновательного дня состоялись поединки в весовой категории до 60 кг у мужчин и до 48 кг у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом соревнований.

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Медальный зачёт на 13 июня:

1. Япония — 1 золотая, 1 бронзовая медали

2. Италия — 1 золотая медаль

3-4. Казахстан — 1 серебряная медаль

3-4. Франция — 1 серебряная медаль

5-7. Испания — 1 бронзовая медаль

5-7. Монголия — 1 бронзовая медаль

5-7. Россия — 1 бронзовая медаль

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.