Блиев — о бронзе на ЧМ по дзюдо: самое крупное достижение в моей карьере

Российский дзюдоист Аюб Блиев поделился эмоциями от завоевания бронзовой медали на чемпионате мира, который проходит в Будапеште. В поединке в весовой категории до 60 кг Блиев оказался сильнее венгра Мартона Андраси.

«Сегодня утром, собирая вещи, я поставил себе мини-задачу — насладиться этим днём, впитать все хорошие эмоции от турнира. Благодарю всевышнего за такую жизнь и за эти чувства. Самый яркий момент сегодняшнего дня — победа в медальной схватке. Когда встал после удержания, осознал: есть медаль, самое крупное достижение в моей карьере. Но золото, конечно, приятнее — ехал именно за ним, все шансы были. Видимо, есть ещё недоработки, где нужно прибавить. У меня на каждом турнире надламывается ухо, потом воспаляется. Есть такая мини-поговорка у нас — у хорошего борца ухо не ломается. Наверное, поэтому я сегодня с бронзой», — приводит слова Блиева ТАСС.

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.