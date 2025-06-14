Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Блиев — о бронзе на ЧМ по дзюдо: самое крупное достижение в моей карьере

Блиев — о бронзе на ЧМ по дзюдо: самое крупное достижение в моей карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Российский дзюдоист Аюб Блиев поделился эмоциями от завоевания бронзовой медали на чемпионате мира, который проходит в Будапеште. В поединке в весовой категории до 60 кг Блиев оказался сильнее венгра Мартона Андраси.

«Сегодня утром, собирая вещи, я поставил себе мини-задачу — насладиться этим днём, впитать все хорошие эмоции от турнира. Благодарю всевышнего за такую жизнь и за эти чувства. Самый яркий момент сегодняшнего дня — победа в медальной схватке. Когда встал после удержания, осознал: есть медаль, самое крупное достижение в моей карьере. Но золото, конечно, приятнее — ехал именно за ним, все шансы были. Видимо, есть ещё недоработки, где нужно прибавить. У меня на каждом турнире надламывается ухо, потом воспаляется. Есть такая мини-поговорка у нас — у хорошего борца ухо не ломается. Наверное, поэтому я сегодня с бронзой», — приводит слова Блиева ТАСС.

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.

Материалы по теме
Россиянин Аюб Блиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android