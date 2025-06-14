Михаил Дегтярёв поздравил Аюба Блиева с бронзой на ЧМ по дзюдо в Будапеште

Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярёв поделился впечатлениями от результатов российских дзюдоистов на чемпионате мира, который проходит в Будапеште. В пятницу, 13 июня, в поединке за бронзу в весовой категории до 60 кг россиянин Аюб Блиев оказался сильнее венгра Мартона Андраши.

«Будапешт по праву можно назвать неофициальной столицей мирового дзюдо — здесь любят, ценят и понимают этот вид спорта. С интересом слежу за турниром. Гостеприимство венгерских друзей по отношению к российским спортсменам заслуживает самых тёплых слов. Такие международные события — это хорошая площадка для переговоров с главами международных федераций и членами МОК, которые съехались в Будапешт.

Уже сейчас видим хорошие выступления, впереди ещё несколько соревновательных дней — надежды на успех остаются высокими. По итогам первого дня поздравляем Аюба Блиева с бронзой в весе до 60 кг, в малом финале он одержал победу над хозяином татами из Венгрии Мартоном Андраши», — сказал Дегтярёв в интервью ТАСС.