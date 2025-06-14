Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: расписание соревновательного дня 14 июня

Сегодня, 14 июня, стартует чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого соревновательного дня.

Схватки проведут дзюдоисты из весовых категорий до 52 кг и до 66 кг. В весе до 66 кг выступит один российский спортсмен — Рамазан Абдулаев.

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Расписание соревновательного дня 14 июня (время московское):

12:30. Предварительные схватки;

19:00. Финальный блок.

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.