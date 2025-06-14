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Российские спортсмены будут носить белую или однотонную форму на Универсиаде-2025

Российские спортсмены будут носить белую или однотонную форму на Универсиаде-2025
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Международная федерация университетского спорта (FISU) определила требования по форме для российских спортсменов на летней Универсиаде в Германии в белой или однотонной форме. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что спортивная форма (соревновательная, для разминки, официальная, для церемоний награждения, повседневная) нейтральных спортсменов должна быть полностью белой или одноцветной, за исключением случаев, когда это невозможно в соответствии с правилами международных спортивных федераций.

Также на форме не должно быть надписей или символов поддержки СВО на Украине. Запрещено размещение коммерческих и некоммерческих эмблем или обозначений любых российских или белорусских организаций или структур, выражений (текст, графика, символ) с прямым или косвенным политическим подтекстом.

32-я летняя Универсиада пройдёт с 16 по 27 июля 2025 года в Рейн-Руре (Германия).

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