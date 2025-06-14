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Российских лучников допустили до командных соревнований на Кубках Европы

Российских лучников допустили до командных соревнований на Кубках Европы
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Президент Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов сообщил, что российские спортсмены смогут выступить в командных и смешанных соревнованиях на Кубках Европы по стрельбе из лука.

«Ранее мы сообщали о допуске молодёжной сборной России к командным и смешанным соревнованиям на первенстве мира в Виннипеге. Теперь есть ещё хорошие новости: президент Европейской федерации стрельбы из лука Марио Скарцелла подтвердил, что такой же допуск предоставлен нашим спортсменам и на Кубках Европы. Словенская федерация уже подтвердила, что российские юниорские и юношеские команды выступят на молодёжном Кубке Европы в Чатеже с 28 июля по 2 августа. Уверен, наши стрелки из лука покажут достойный результат и поборются за медали на мировом и европейском первенствах. Вопрос возвращения флага и гимна всё ещё остаётся в компетенции Международного олимпийского комитета и не обсуждается», — написал Манханов в социальных сетях.

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