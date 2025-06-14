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Дегтярёв: лишь после признания ОКР я смогу отстаивать позицию по допуску наших спортсменов

Дегтярёв: лишь после признания ОКР я смогу отстаивать позицию по допуску наших спортсменов
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался о текущем положении по восстановлению полномочий ОКР в Международном олимпийским комитете (МОК).

«В ходе визита в Будапешт состоялись встречи с руководством спортивных организаций — как публичные, так и приватные, основная тема едина: восстановление полномочий ОКР. Мы ожидаем инаугурации нового главы МОК Кирсти Ковентри и заседания исполкома МОК. Лишь после признания ОКР я смогу официально отстаивать позицию по допуску наших спортсменов. В настоящий момент официальный диалог невозможен — нас формально «не замечают», хотя в частных беседах оппоненты признают тупиковость ситуации и готовы к общению», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

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